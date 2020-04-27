وزيرة العمل: لضرورة ان تدفع المستشفيات الخاصة كامل معاشات الممرضات والممرضين

اكدت وزيرة العمل لميا يمين خلال لقائها، وفدا من نقابة الممرضات والممرضين في لبنان "ضرورة ان تدفع المستشفيات الخاصة كامل معاشات الممرضات والممرضين خصوصا وان هذه المستشفيات قد حصلت على مستحقاتها من الدولة"، مشددة على ان "المس بهذه المعاشات في هذه الظروف مخالف للقانون وللمبادىء الانسانية".
وشددت على ان "قطاع التمريض كان وما زال يشكل خط الدفاع الاول عن صحة اللبنانيين خصوصا في مرحلة مواجهة وباء كورونا"، مؤكدة أن "دائرة التفتيش في وزارة العمل ستقوم بحملة تفتيش في المستشفيات وستعمل على تسطير محاضر ضبط بحق أي مستشفى لديه ممرضات أو ممرضون يعملون بصورة غير شرعية".
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