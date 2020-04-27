توقيف شخص نشر رسالة صوتية عبر واتساب يحرّض فيها على استخدام السلاح ضد الجيش

أوقفت ​المديرية العامة لأمن الدولة​، بناء لاشارة القضاء، اللبناني (خ.ب) بعد نشره رسالة صوتية عبر تطبيق ​واتساب​ يحرّض فيها على استخدام ​السلاح​ ضد ​الجيش اللبناني​ و​قوى الأمن الداخلي​ بالإضافة إلى تحريض طائفي.

وأشارت المديرية، في بيان، الى أنه وبتفتيش منزل الموقوف في محلة ​الكسليك​ عُثر على كمية من الأسلحة الحربية وأسلحة ​الصيد​ وذخائر عائدة لكل منها واجهزة ​اتصال​. وقد تم إيداعه مع المضبوطات القضاء المختص بناء لإشارته.

ولفتت الى ان "​الدستور اللبناني​ كفل ​حرية التعبير​ والتظاهر، غير أن التحريض والإعتداء على الجيش و​القوى الأمنية​ والتحريض الطائفي والمذهبي، كل ذلك يرتّب على صاحبه مسؤولية جزائية وفقا للمواد ٢٩٥ ٢٩٦ ٣١٧ ٣٨٣ و ٣٨٦ من قانون العقوبات وغيرها"

وأكدت المديرية العامة لأمن الدولة أنها لن تتوانى عن تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء، وتهيب بالمواطنين الالتزام بتوجيهات كافة الأجهزة العسكرية والأمنية ومعاونتها حفاظاً على أمن مجتمعنا ووطننا.