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وزارة العمل تضع خارطة طريق لتنفيذ حملة توعية شاملة من مخاطر فيروس كورونا

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مواكبة للخطوات التي تتخذها لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية ل​فيروس ​ التي يرأسها رئيس الحكومة ​حسان دياب​، اجتمعت وزيرة العمل ​لميا يمين​ مع مفتشي الوزارة من اطباء ومهندسين، بحضور كبير خبراء تفتيش العمل والسلامة والصحة للدول العربية في ​منظمة العمل الدولية​ الدكتور أمين الوريدات.

وجرى في الاجتماع وضع خارطة طريق لتنفيذ حملة التوعية الشاملة من مخاطر فيروس كورونا لمختلف القطاعات التي كانت الوزارة اصدرت تعاميم بشأنها لحفظ سلامة الموظفين والعمال، والزبائن ، كما انها ستصدر لاحقاً تعاميم اخرى لمواكبة تنفيذ الخطة الحكومية على الارض بعد ان سمح ​مجلس الوزراء​ للعديد من القطاعات العاملة العودة لممارسة اعمالها.

وقد استمعت الوزيرة يمين خلال اللقاء من الدكتور الوريدات الى ما يمكن ان تقوم به منظمة العمل الدولية من دور مساعد في الاجراءات التي ستتخذها الوزارة والتي ستبدأ بالتنفيذ في اقرب وقت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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