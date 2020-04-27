وزارة العمل تضع خارطة طريق لتنفيذ حملة توعية شاملة من مخاطر فيروس كورونا

مواكبة للخطوات التي تتخذها لجنة متابعة التدابير والاجراءات الوقائية لفيروس كورونا التي يرأسها رئيس الحكومة حسان دياب، اجتمعت وزيرة العمل لميا يمين مع مفتشي الوزارة من اطباء ومهندسين، بحضور كبير خبراء تفتيش العمل والسلامة والصحة للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتور أمين الوريدات.
وجرى في الاجتماع وضع خارطة طريق لتنفيذ حملة التوعية الشاملة من مخاطر فيروس كورونا لمختلف القطاعات التي كانت الوزارة اصدرت تعاميم بشأنها لحفظ سلامة الموظفين والعمال، والزبائن ، كما انها ستصدر لاحقاً تعاميم اخرى لمواكبة تنفيذ الخطة الحكومية على الارض بعد ان سمح مجلس الوزراء للعديد من القطاعات العاملة العودة لممارسة اعمالها.
وقد استمعت الوزيرة يمين خلال اللقاء من الدكتور الوريدات الى ما يمكن ان تقوم به منظمة العمل الدولية من دور مساعد في الاجراءات التي ستتخذها الوزارة والتي ستبدأ بالتنفيذ في اقرب وقت.
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