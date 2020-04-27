انطلاق المرحلة الاولى من اجراءات تخفيف التعبئة في قضاء المتن

انطلقت اليوم في ​قضاء المتن​ المرحلة الأولى من خطة المراحل الخمس للتخفيف من اجراءات التعبئة، التي حددتها ​وزارة الداخلية​.

فقد فتحت ​المطاعم​ و​الفنادق​ والمؤسسات الصناعية والزراعية والخدماتية ابوابها، مع الالتزام بالاجراءات الوقائية للحد من انتشار ​فيروس كورونا​، باستخدام الكمامات والقفازات ومواد التعقيم واعتماد المسافة الآمنة، مع استمرار تنفيذ قرار تنظيم ​حركة السير​ بتطبيق المفرد والمزدوج للسيارات.

واشار اصحاب المحال والمؤسسات التي سمح لها اليوم بالعمل الى حركة خجولة للزبائن بسبب ارتفاع ​سعر الدولار​ وعدم قدرة هذه المحال على التحكم ب​الاسعار​، وكذلك بسبب انخفاض القدرة الشرائية عند المواطن.

وتسير ​القوى الامنية​ دوريات لمراقبة الالتزام بشروط التعبئة العامة.