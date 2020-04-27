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انطلاق المرحلة الاولى من اجراءات تخفيف التعبئة في قضاء المتن

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انطلقت اليوم في ​قضاء المتن​ المرحلة الأولى من خطة المراحل الخمس للتخفيف من اجراءات التعبئة، التي حددتها ​وزارة الداخلية​.

فقد فتحت ​المطاعم​ و​الفنادق​ والمؤسسات الصناعية والزراعية والخدماتية ابوابها، مع الالتزام بالاجراءات الوقائية للحد من انتشار ​فيروس ​، باستخدام الكمامات والقفازات ومواد التعقيم واعتماد المسافة الآمنة، مع استمرار تنفيذ قرار تنظيم ​حركة السير​ بتطبيق المفرد والمزدوج للسيارات.

واشار اصحاب المحال والمؤسسات التي سمح لها اليوم بالعمل الى حركة خجولة للزبائن بسبب ارتفاع ​سعر الدولار​ وعدم قدرة هذه المحال على التحكم ب​الاسعار​، وكذلك بسبب انخفاض القدرة الشرائية عند المواطن.

وتسير ​القوى الامنية​ دوريات لمراقبة الالتزام بشروط التعبئة العامة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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