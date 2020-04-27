الوزيرة يمين تطالب المستشفيات دفع مستحقات الممرضات والممرضين

اكدت ​وزيرة العمل​ ​لميا يمين​ خلال لقائها اليوم في مكتبها في الوزارة ​نقابة الممرضات والممرضين​ في ​لبنان​ برئاسة الدكتور ميرنا ابي عبدالله ضومط على ضرورة ان تدفع ​المستشفيات الخاصة​ كامل معاشات الممرضات والممرضين خصوصا وان هذه المستشفيات قد حصلت على مستحقاتها من ​الدولة​، مشددة على ان المّس بهذه المعاشات في هذه الظروف مخالف للقانون وللمبادئ الانسانية.

وأشارت الى ان قطاع التمريض كان وما زال يشكّل خطّ الدفاع الاول عن صحة اللبنانيين خصوصاً في مرحلة مواجهة وباء ​كورونا​ ،مشدّدة على أنّ دائرة التفتيش في ​وزارة العمل​ ستقوم بحملة تفتيش في المستشفيات وستعمل على تسطير ​محاضر ضبط​ بحقّ أي ​مستشفى​ لديها ممرضات أو ممرضين يعملون بصورة غير شرعية.

من جهتها، أوضحت ضومط بعد اللقاء ان الوفد أطلع معالي الوزيرة على وضع الممرضات والممرضين في المستشفيات، لأنه للأسف في ظلّ هذا الوضع هناك مستشفيات تقوم بتشغيل الممرضين من دون دفع معاشات منذ أشهر، وهناك مستشفيات خفّضت المعاشات، كما أن هناك مستشفيات تعطيهم فرص على حساباهم.

واضافت طلبنا من معالي الوزيرة التدخل مع المعنيين لمعالجة هذا الموضوع وقد أبدت كلّ تجاوب، وأكّدت أن هذه المطالب محقّة وستبذل كل الجهود اللازمة لتسوية هذا الامر.