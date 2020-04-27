فضل الله: مواقفنا ضدّ الفساد نابعة من معايير أخلاقيّة والتزام بقيم العدالة والحريّة

اشار السيّد ​علي فضل الله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى إنّ مواقفنا الداعية إلى خطّة إصلاح جذريّ تستأصل ​الفساد​، وتحرّك ​الاقتصاد​ المنتج، مستمدّة من قيم العدالة والحريّة، ونابعة من معايير إيمانيّة وأخلاقيّة، وهي تلبي مصالح أغلبيّة المواطنين التي أفقرها التواطؤ السياسي – المصرفي، والذي أوصل البلاد إلى الإفلاس والانهيار.

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