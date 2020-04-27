مجلس أمناء الجامعة اللبنانية الاميركية انتخب البروفسور ميشال معوض رئيساً

أعلنت الجامعة اللبنانية الاميركية "LAU" عن انتخاب البروفسور ​ميشال معوض​ عميد كلية جيلبير وروز ماري شاغوري للطب رئيسًا جديدًا لها خلفًا للرئيس الحالي الدكتور جوزف جبرا الذي تنتهي ولايته في الاول من تشرين الاول 2020. وصدر الاعلان عن الرئيس الجديد من نيويورك بواسطة رئيس مجلس أمناء LAU بيتر طنوس، وذلك بعد مسار طويل من البحث والتدقيق عن الشخصيّة الأفضل لتولّي هذا المنصب الرفيع في واحدة من أهم الجامعات الأميركية في لبنان والعالم العربي والشرق الأوسط.

واشاد رئيس مجلس الامناء بيتر طنوس بقيادة الرئيس الدكتور جوزف جبرا للجامعة طيلة 16 عاماً حقق خلالها خطوات جبارة لكي تصبح LAU واحدة من المؤسسات التعليمية الرائدة والطليعية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا. واضاف ان الرئيس جبرا ارسى اسساً متينة لنمو الجامعة وازدهارها وعزز مكانتها وسمعتها على المستوى العالمي. وأكد طنوس ان شغف الدكتور جوزف جبرا بالجامعة سيجعله يستمر في مسيرته الى جانب الرئيس الجديد المنتخب ليس لأشهر عدة فقط، بل انه تعهد بمساعدة البروفسور معوض حتى بعد مغادرته.

ووصف الدكتور جبرا تجربته مع البروفسور معوض بالايجابية جدًا، مركّزاً على نواح أساسية يعتبرها بالغة الأهمية في نجاح رئيس الجامعة، وهي: الشخصية التي تميّز كل أعماله بأخلاقيات عمل سامية، ونزاهة علمية، ورصانة أكاديمية.

ووصف جبرا البروفسور معوض بأنه صاحب رؤية، يضع خططًا استراتيجية للمستقبل أبرزها مساهمته الكبيرة في إنجاز الخطة الاستراتيجية الشاملة لكلية الطب والمركز الطبي. وبرأي جبرا فإن معوض يدرك أن لبنان يواجه تحدّيات كبيرة وعلى مستويات عدّة إضافة الى أزمة جائحة كورونا، وأنه يؤمن بالعقل اللبناني المبدع وقدرته على تجاوز الأزمات وبفضل هذه المزايا لا يمكن للبنان إلا أن يتعافى من كبوته.

وخلص الدكتور جبرا مشيدًا بالرئيس الجديد الذي أمضى 40 عامًا من عمره في الولايات المتحدة الأميركية إلا انه "ابن لبنان" الذي يعرف وطنه جيدًا والذي لطالما أراد أن يسهم في بناء مستقبله وسيكون رئيسًا رائعًا لأنه يتمتع بالدراية والرؤية والحماسة لينقل الجامعة الى مستوى جديد من التمايز.