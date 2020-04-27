أكثر من 206 آلاف وفاة بوباء كورونا في العالم

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي واتساب







أودى وباء كوفيد-19 بـ 206 آلاف و567 شخصا في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية الاثنين في الساعة 11,00 ت غ.

واحصيت اكثر من مليونين و961 الفا و540 اصابة في 193 بلدا ومنطقة. لكن هذا الرقم لا يعكس العدد الفعلي سوى في شكل جزئي لان دولا عدة لا تجري فحوصا سوى للحالات التي تستدعي علاجا في المستشفى. وبلغ عدد من تماثلوا الى الشفاء 809 الاف و400 شخص.

والولايات المتحدة التي سجلت اول وفاة بفيروس كورونا بداية فبراير، هي البلد الاكثر تضررا سواء لجهة الوفيات او الاصابات، مع 54 الفا و877 وفاة من 965 الفا و933 اصابة. واعلن شفاء 107 الاف و45 شخصا.

تليها ايطاليا ب26 الفا و644 وفاة من 197 الفا و675 اصابة واسبانيا ب23 الفا و521 وفاة (209 الاف و465 اصابة) وفرنسا ب22 الفا و856 وفاة (162 الفا ومئة اصابة) والمملكة المتحدة بعشرين الفا و732 وفاة (152 الفا و840 اصابة).

Advertisements

وأحصت الصين القارية (من دون هونغ كونغ وماكاو) التي بدأ فيها الوباء في كانون الاول/ديسمبر ما مجموعة 82 الفا و830 اصابة (ثلاث اصابات جديدة بين الاحد والاثنين) بينها 4633 وفاة (واحدة جديدة) مع شفاء 77 الفا و474 شخصا.

وبلغ مجموع الوفيات في اوروبا 124 الفا و759 من مليون و379 الفا و443 اصابة، وفي الولايات المتحدة وكندا 57 الفا و513 من مليون و12 الفا و573 اصابة وفي اميركا اللاتينية والكاريبي ثمانية الاف و292 من 169 الفا و174 اصابة وفي اسيا ثمانية الاف و77 من 204 الاف و217 اصابة وفي الشرق الاوسط ستة الاف و392 من 156 الفا و97 اصابة وفي افريقيا 1425 من 32 الفا و15 اصابة وفي اوقيانيا 109 وفيات من ثمانية الاف و23 اصابة.

واستندت هذه الحصيلة الى معطيات جمعتها فرانس برس من السلطات الوطنية المعنية والى معلومات منظمة الصحة العالمية.