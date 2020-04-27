جونسون بلسان تشرشل: نحن في "نهاية البداية"

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نصر المجالي: في أول ظهور رسمي له من أمام 10 داونينغ ستريت منذ نحو شهر، حيث تعافى من إصابته بفيروس كورونا، دعا رئيس الوزراء بوريس جونسون البريطانيين إلى الالتزام بقواعد مواجهة الفيروس التاجي، وسط علامات متزايدة بأن الجمهور بدأ يأخذ الأمور بنفسه من خلال العودة إلى العمل.

وحيث من غير المتوقع أن يشارك شخصيا في المؤتمر الصحفي المعتاد الذي يُعقد في مقر رئاسة الحكومة نحو الساعة الخامسة مساء يوميا، حيث أعرب الوزراء علناً عن مخاوفهم من أنه يضغط على نفسه بشدة بعد أسبوعين فقط من خروجه من المستشفى، أكد جونسون، اليوم الإثنين، أنه عاد إلى ممارسة مهامه، بعد أسابيع من التعافي من ذعر خطير من المرض القاتل، وحث الناس على "الصبر".

وحذر خبراء اقتصاديون من أن المملكة المتحدة قد تستغرق سنوات لاستعادة الأرض التي خسرتها، وسيتحمل دافعو الضرائب فاتورة عمليات الإنقاذ الحكومية لعقود.

وسيعود رئيس الوزراء لترؤس اجتماعات "غرفة الحرب" اليومية بشأن الوباء، حيث يمكن البحث في الخطوات الأولية الأولى لتخفيف الإغلاق. لكنه يواجه انزعاجًا متزايدًا من أنه بينما نجحت القواعد في وقف انتشار المرض القاتل، إلا أنها تجلب الاقتصاد أيضًا إلى ركبتيه.

عبارة تشرشل

وفي بيانه، استعان جونسون بعبارة سلفه الأسبق الذي يعتبره رمزه ومثله الأعلى ونستون تشرشل التي كان قالها في نهايات الحرب العالمية الثانية "نهاية البداية"، مؤكدا أن هناك "إشارات حقيقية" أن المملكة المتحدة تحقق "تقدمًا".

ومع ذلك، حذر جونسون من "لحظة الخطر الأقصى" وشدد على القول: "للتخلص من الفيروس" فإنه ليس الآن الوقت المناسب لتخفيف قواعد "التباعد الاجتماعي". ودعا المواطنين إلى احتواء نفاذ صبرهم "لأنني أعتقد الآن أننا قادمون إلى نهاية المرحلة الأولى من هذا الصراع."

وقال رئيس الوزراء البريطاني بمجرد أن يصبح الفيروس تحت السيطرة، فإنه يمكن "تحسين" القيود الصارمة، وستقول الحكومة المزيد في "الأيام القادمة" عن الكيفية التي "ستشعل بها محركات هذا الاقتصاد البريطاني الواسع".

دعوة المعارضة

وحث جونسون أحزاب المعارضة على العمل معه وتعهد بأن يكون "شفافا" بشأن القرارات. وقال: إننا نحرز تقدمًا، مع عدد أقل من حالات الدخول إلى المستشفى، وعدد أقل من المرضى الذين يحتاجون إلى العناية المركزة في وحدة العناية المركزة، وعلامات حقيقية الآن أننا نمر من خلال الذروة.

وتابع مخاطبا الأمة البريطانية: وبفضل صبركم، وحسكم الجيد، وإيثاركم ، وروحكم المجتمعية، وبفضل عزمنا الوطني الجماعي، نحن على حافة تحقيق هذه المهمة الواضحة الأولى: لمنع خدمة الصحة الوطنية من أن تنهار بشكل مأساوي كما رأيناه في بلدان أخرى.

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وشكر جونسون جميع أعضاء حكومته والمسؤولين فيها ولا سيما وزير الخارجية الأول دومينيك راب الذي قام بعمل رائع، كما شكر الشعب البريطاني على الشجاعة التي أظهرها في مواجهة الوباء الذي جلب أحزانا وحدادا جديدا في جميع أنحاء الأرض.

جونسون داخلا مكتبه اليوم الاثنين - صورة من 10 داونينغ ستريت

مبادرة المحارب القديم

ودعا رئيس الوزراء البريطاني الأمة إلى الاستمرار في الطريق الذي تنتهجه الآن، حماية لهيئة الخدمات الصحية NHS والحفاظ عليها للقيام بمهماتها لإنقاذ الأرواح، وأكد: وإذا كنا كدولة نستطيع إظهار نفس روح التفاؤل والطاقة أظهره الكابتن توم مور، الذي يبلغ 100 عام هذا الأسبوع، إذا تمكنا من إظهار نفس روح الوحدة والتصميم كما أظهرنا جميعًا في الأسابيع الستة الماضية، فعندئذ ليس لدي أي شك على الإطلاق في أننا سنهزمها معًا، فسوف نأتي من خلال هذا كل شيء أسرع وستظهر المملكة المتحدة أقوى من أي وقت مضى.

يذكر أن الكابتن مور من قدامى المحاربين ويبلغ من العمر 99 عاماً كان في جمع أكثر من 33 مليون جنيه إسترليني) لصالح الخدمات الصحية في بلاده بعدما قطع مائة لفة من المشي حول حديقة منزله.

واستخدم مور، الذي شارك في الحرب العالمية الثانية، ممشاة بعجلات منذ أن تعرض لكسر في عظمة الفخذ وحدد لنفسه هدفاً بالمشي حول حديقته مائة مرة، وهي مسافة 25 متراً، قبل عيد ميلاده المائة الذي يحل في 30 أبريل الحالي.

إحصائيات إنتشار فيروس كورونا في المملكة المتحدة

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