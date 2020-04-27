موسكو تعلن عن اجتماع في مجلس الأمن لبحث أزمة كورونا

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أعلنت روسيا الاثنين اجتماعا مقبلا لقادة الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن سعيا الى توحيد جهودها لمواجهة وباء كوفيد-19 بعدما حضها الامين العام للامم المتحدة على ذلك.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مداخلة عبر الفيديو امام طلاب ونقلها التلفزيون ان "الخمسة +الكبار+ يبحثون احتمال مساهمتهم في مكافحة فيروس كورونا".

واضاف "لهذا الغرض، تمت الموافقة مبدئيا على عقد اجتماع عبر الدائرة المغلقة. يبقى ان نعرف في اي يوم يمكن ان يتم (الاجتماع)، سيتخذ قرار بذلك".

واكد المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين الاثنين ان موعد الاجتماع "لم يحدد بعد".

والدول الدائمة العضوية في مجلس الامن هي روسيا وفرنسا والصين وبريطانيا والولايات المتحدة.

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ومنتصف أبريل، حض الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الدول الخمس على توحيد موقفها في مواجهة كوفيد-19 الذي اودى باكثر من مئتي الف شخص في العالم.

واحد الاسباب الرئيسية للانقسام الذي يسود مجلس الامن هو الخلاف بين واشنطن وبكين على المنشأ الصيني للفيروس المستجد.

وبداية أبريل، بادر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ونظيره الاميركي دونالد ترامب الى تنظيم اجتماع طارىء عبر الفيديو للاعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الامن للتصدي للوباء في مناطق النزاعات.

واوضح ماكرون ان الاجتماع جاء "دعما للنداء" الذي وجهه غوتيريش من اجل وقف عالمي لاطلاق النار.