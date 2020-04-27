أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن جميع الجهود تتركز في الوقت الحالي على مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) ، حسبما أفادتوكالة أنباء سبوتنيك.
قال بوتين، خلال اجتماع عبر الفيديو لبحث الفيضانات والحرائق في الأقاليم الروسية: "نفهم جيدًا أن كل الجهود تتركزحاليًا، وفي المقام الأول، على مكافحة انتشار فيروس كورونا".
وأشار بوتين إلى أن ذلك لا يعني التراخي في الانتباه إلى المشكلات الأخرى والتهديدات، خصوصًا في فترة الربيع الصيف عندما ترتفع مخاطر الكوارث الطبيعية كالحرائق والفيضانات.
كانت هذه تفاصيل خبر بوتين: نركز جميع الجهود الآن على مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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