بوتين: نركز جميع الجهود الآن على مكافحة كورونا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن جميع الجهود تتركز في الوقت الحالي على مكافحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) ، حسبما أفادت

وكالة أنباء سبوتنيك.

قال بوتين، خلال اجتماع عبر الفيديو لبحث الفيضانات والحرائق في الأقاليم الروسية: "نفهم جيدًا أن كل الجهود تتركز

حاليًا، وفي المقام الأول، على مكافحة انتشار فيروس كورونا".

وأشار بوتين إلى أن ذلك لا يعني التراخي في الانتباه إلى المشكلات الأخرى والتهديدات، خصوصًا في فترة الربيع الصيف عندما ترتفع مخاطر الكوارث الطبيعية كالحرائق والفيضانات.