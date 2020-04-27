الجزائر.. أكبر المرضى سنا يتعافى من كورونا

أكدت مديرية الصحة بولاية البويرة، جنوب غرب العاصمة الجزائر، أن أكبر شخص سنا مصاب بفيروس كورونا (99 سنة)، قد تماثل للشفاء وغادر مستشفى البويرة مساء الأحد ، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
وقال مدير الصحة العمومية بالولاية، محمد العايب، تم قبول مسعود، (الرجل المسن) المنحدر من قرية مهونالتابعة لبلدية الاخضرية (غرب البويرة)، منذ 14 يوما بالمؤسسة العمومية الاستشفائية محمد بوضياف (البويرة)، حيث تكفل به فريق من الأطباء.
وتابع العايب: "حاليا، يتواجد مسعود في صحة جيدة وتعافى من فيروس كورونا حيث تمكن منمقاومة ويلات الفيروس بالرغم من سنه المتقدم. تم تحويله إلى مستشفى الاخضرية من أجل تلقي رعاية صحية ثانوية".
كما أوضح المسؤول أن "إسماعيل (45 سنة)، ابن مسعود، تماثل أيضا للشفاء من هذا الفيروس الخطير، في حين توفي ابنه البكر عبد السلام، الذي كان يعاني من مرض مزمن، وهذا نتيجة الإصابة بالفيروس".
وبلغ إجمالي الإصابات بالفيروس في الجزائر 3382 والوفيات 425.
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