المغرب يسجل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية، الإثنين، تسجيل 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 4 آلاف و155 شخصًا، حسبما ذكر موقع سكاي نيوز.
وذكرت الوزارة أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء ارتفع ليصل إلى 669 حالة، بعدما تعافى 76 شخصًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وأكدت الوزارة استقرار عدد الوفيات عند 161 وفاة، حيث لم تسجل أي وفيات جديدة خلال الساعات القليلة الماضية.
وعزز المغرب إجراءات الحجر الصحي للتصدي لانتشار وباء كورونا، وذلك عبر حظرالتنقل ليلا خلال شهر رمضان، بحسب ما أعلنت وزارة الداخلية.
وقالت الوزارة في بيان إنه تقرر في سياق تعزيز إجراءات حالة الطوارئ الصحية خلال شهر رمضان، حظر التنقل الليلي يوميا من الساعة السابعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا.
وتقضي حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المغرب منذ 20 مارس وحتى 20 مايو، بالحَدّ من حركة المواطنين إلا في حالات محددة وبموجبتراخيص وزعتها السلطات، كما أن الأشخاص ملزمين بوضع كمامات واقية.
وأشار البيان إلى أنه يمنع "منعا كليا تنقل المواطنات والمواطنين خارج بيوتهم أو التواجد بالشارع العام خلال التوقيت المعلن عنه سواء بالنسبة للراجلين أو عبر استعمال مختلف وسائل النقل".
ونوهت الداخلية إلى "استثناء الأشخاص العاملين بالقطاعات والأنشطة الحيوية والأساسية" من حظر التنقل الليلي، مؤكدة على "تفعيل إجراءات المراقبة الصارمة في حق أي شخص يتواجد بالشارع العام خارج الضوابط المعلنة".
ويواجه المخالفون لإجراءات الحجر الصحي عقوبات بالحبس تراوح بين شهر وثلاثة أشهر وغرامة تراوح بين 300 و1300 درهم (نحو 30 إلى 130 دولارا)، أو بإحدى العقوبتين.
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