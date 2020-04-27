كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيسة مجلس النواب الأمريكي تعلن تأييد جو بايدن لخوض الانتخابات الرئاسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، تأييد جو بايدن لخوض الانتخابات الرئاسية عن الحزب الديمقراطي.

وكشفت بيلوسي، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية، أن تأييدها لموجة الدعم الكبيرة التي يتلقاها بايدن بعد إعلان دعمه من قبل الرئيس السابق باراك أوباما، ونائب الرئيس السابق آل جور، والنائب بيرني ساندرز والنائبة إليزابيث وارن.

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، أن بيلوسي قالت: "عندما واجهت أمتنا الركود العظيم، كان جو بايدن هو يشرف على تنفيذ قانون الانتعاش، مما ساعد على خلق الملايين من الوظائف"، مضيفة: "أنا فخورة بتأييد جو بايدن لمنصب الرئاسة، زعيم يجسد الأمل والشجاعة والقيم والأصالة والنزاهة".

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وتابعت: "في الوقت الذي نواجه فيه الفيروس التاجي، كان جو صوت العقل والمرونة، حيث أنه شرح مسارا واضحا لإخراجنا من هذه الأزمة"، بحسب ما.

وأشار بيلوسي، أيضا إلى تجربة بايدن الناجحة في المساعدة على اعتماد قانون الرعاية بأسعار معقولة وتنفيذ قانون الانتعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي بعد أزمة عام 2009.

وتعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لانتقادات واسعة من منافسيه الديمقراطيين بشأن إدارته لأزمة فيروس كورونا المستجد، وفي مقدمتهم جو بايدن، المرشح المحتمل للرئاسة الأمريكية المقبلة، ونانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين ورئيسة مجلس النواب، نقلًا عن وكالة سبوتنيك.