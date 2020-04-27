كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر أمر باعتقال رئيس وزراء باكستان الأسبق نواز شريف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر المكتب الوطني للمساءلة في باكستان مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف في قضية فساد تتعلق بالأراضي.

ووفقًا لمسؤولي المكتب الوطني للمساءلة، يُزعم أن "شريف"، الموجود حاليًا في لندن، قام بتأجير الأرض بشكل غير قانوني لمجموعة Jang Group - وهي شركة إعلامية مستقلة - رئيس التحرير مير شاكيلور رحمان في عام 1986، عندما كان رئيس الوزراء ثلاث مرات رئيسًا لمقاطعة البنجاب، كما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقال مسؤول المكتب الوطني للمساءلة، يوم الاحد: "أصدر المكتب الوطني للمساءلة مذكرات اعتقال للزعيم الأعلى لحزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - ن، نواز شريف في قضية الأرض المتعلقة برئيس تحرير مجموعة جانج مير شاكيلور رحمن. وقد تلقى شريف إشعارات واستبيانات في هذه القضية ولكن لم يأت رد منه الذي هو في لندن لتلقي العلاج الطبي".

وقال المسؤولون، إن مذكرة التوقيف صدرت بشأن عدم تعاونه مع المكتب الوطني للمساءلة.

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وافقت المحاكم الباكستانية على طلب رئيس الوزراء السابق للعلاج في الخارج بينما قضى عقوبة بالسجن سبع سنوات بتهم الفساد في نوفمبر 2019.

وقال المكتب الوطني للمساءلة، في أكتوبر 2019، إن "شريف" اُتهم بالفساد بسبب عمليات غسيل أموال مزعومة عن طريق بيع أسهم من شركة Chaudhry Sugar Mills Ltd في عام 1992.

ووفقًا للمكتب، كان "شريف" وأسرته أكبر المساهمين في وقت النقل، مما أدى إلى الحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات في ديسمبر 2018. تم الإفراج عن "شريف" بكفالة في أواخر أكتوبر بسبب تدهور صحته، بسبب سلسلة من نوبات الذبحة الصدرية.

رئيس الوزراء الباكستاني السابق نواز شريف، موجود في لندن منذ نوفمبر 2019 لتلقي العلاج الطبي. وقد أُفرج عن "شريف" بكفالة في قضية فساد مطاحن العزيزية التي كان يقضي فيها سبع سنوات في سجن كوت لكبات في لاهور.