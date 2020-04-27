كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر سويسرا تسجل 1353 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سجلت السلطات الصحية في سويسرا، اليوم الاثنين، 1353 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليتجاوز الإجمالي 29 ألفا، نقلًا عن قناة سكاي نيوز عربية.

بدأت السلطات السويسرية، اعتبارًا من اليوم، تخفيف إجراءات مكافحة فيروس كورونا بعد ستة أسابيع من فرضها قيودًا صارمة على الحياة العامة.

وأعلن المجلس الاتحادي السويسري عن خطة من ثلاث مراحل تهدف إلى تخفيف إغلاق البلاد.

إعادة فتح مصففي الشعر أو مستحضرات التجميل أو استوديوهات الأظافر ومراكز الحدائق ومحلات الزهور.

يُسمح للأطباء وأخصائيي العلاج الطبيعي بإعادة فتح عيادتهم.

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يُسمح للمستشفيات بإجراء التدابير الطبية التي تم تأجيلها بسبب انتشار فيروس كورونا في البلاد.

يجب أن تلتزم المتاجر والشركات بأنظمة النظافة الأكثر صرامة وأن تتأكد من أن العملاء يحافظون على المسافة الاجتماعية المطلوبة.

وقالت السلطات الفيدرالية السويسرية، إن ارتداء الكمامات ليس إلزاميًا، ولكن سيتم توفير مليون كمامة يوميًا لمدة أسبوعين من اليوم إلى تجار التجزئة.

كما أنه من المقرر إعادة فتح المزيد من المتاجر والمدارس الابتدائية خلال أسبوعين آخرين، اعتبارًا من 11 مايو.