كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر المتحدث باسم الكرملين يكشف وضع "بوتين" في ظل جائحة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الرئيس الروسي "بتقليل" جميع اتصالاته الشخصية خلال جائحة فيروس كورونا ومعظم الذين يتواصلون معه يخضعون للفحص، وفقًا لما أعنله ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي لفلاديمير بوتين، لوسائل الإعلام الروسية.

وأوضح "بيسكوف"، عندما سُئل عما إذا كان الرئيس الروسي يحافظ على مسافة 1.5 متر عند التواصل مع زواره ومساعديه: "جميع المعايير الصحية بالطبع يتم الالتزام بها. أما الاتصالات الشخصية، فقد قللها الرئيس حقًا، على الرغم من أنها ليست مستبعدة تمامًا"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأكد المتحدث أنه "من المستحيل بطبيعة الحال الوصول إلى الرئيس دون إجراء اختبارات مناسبة"، كما جادل بأنه في الأسابيع القليلة الماضية عقد فلاديمير بوتين اجتماعات مباشرة مع بعض الوزراء وممثلي المؤسسات المالية من أجل التعامل مع آثار الوباء. يتم أيضًا فحص فلاديمير بوتين بانتظام للكشف عن العدوى.

رفض "بيسكوف" التقارير الأخيرة التي تفيد بأن الرئيس كان يعزل نفسه في مناطق بعيدة من روسيا، مؤكدًا أن "بوتين" يقيم حاليًا في مقر إقامته في نوفو أوجاريوفو، بالقرب من موسكو، حيث يستخدم "جميع أنواع الاتصالات" لمواصلة مع واجباته، بشكل رئيسي من خلال "مؤتمرات الفيديو".

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وقال المتحدث في المقابلة "بطبيعة الحال، يتطلب الوضع الحالي مشاركته النشطة للغاية - يوميا وحتى كل ساعة - في عمل جهاز الدولة بأكمله".

ووفقًا لـ"بيسكوف": "يوم عمل الرئيس ليس موحدًا بأي شكل من الأشكال - لا في الوقت من اليوم، ولا في يوم من أيام الأسبوع، حيث يعمل معظم الوقت".

كما أكد "بيسكوف"، أنه يخضع بانتظام لاختبارات فيروس كورونا، كما يفعل العديد من موظفي الإدارة الرئاسية الذين يضطرون للذهاب إلى العمل، وأكد أنه يستخدم كل الحماية اللازمة عند زيارة محلات البقالة، بما في ذلك الأقنعة.

في وقت سابق، كشف السكرتير الصحفي أن بوتين كان يفتقد حقًا "التفاعلات الحية" مع الأشخاص وكذلك رحلاته، والتي كانت "أولوية مطلقة" للرئيس، خلال إغلاق فيروس كورونا.