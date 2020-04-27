كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر روسيا: أعضاء مجلس الأمن وافقوا على عقد قمة على الإنترنت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن أعضاء دائمين آخرين في مجلس الأمن الدولي وافقوا على عقد قمة خماسية على الإنترنت، اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما ذكرت وكالة أنباء إنترفاكس.

وكما أوردت وكالة "رويترز"، ستناقش القوى العالمية إجراءات السلام والأمن الدوليين.

جدير بالذكر، أبلغت السلطات في روسيا عن 6،198 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الاثنين، مقابل 6،361 في اليوم السابق، مما رفع عدد الإصابات الوطنية بالفيروس إلى 87،147.

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وقال المركز الروسي للاستجابة لأزمة فيروس كورونا، إنه تم تأكيد 50 حالة وفاة أخرى لمرضى الفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أوردت وكالة "رويترز".

وفي عدد حالات الإصابة بالفيروس المؤكدة، تجاوزت روسيا الصين القارية، التي أبلغت عن إجمالي 82,830 حالة، اليوم الاثنين.

وقد أشارت الخدمة الصحفية لهيئة حماية حقوق المستهلك ورفاهية الإنسان في روسيا، إلى أنه تم إجراء أكثر من 3 ملايين اختبار لتحديد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.