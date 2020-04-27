كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر ماليزيا تعلن عن 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبلغت السلطات في ماليزيا عن 40 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد، اليوم الاثنين، ليصل المجموع التراكمي للإصابات إلى 5820 إصابة.

كما أبلغت وزارة الصحة عن حالة وفاة جديدة، مما رفع العدد الإجمالي للوفيات من تفشي الفيروس إلى 99، كماا,ردت وكالة "رويترز".

ونقل تقرير إخباري، اليوم الاثنين، عن وزارة الصحة الماليزية قولها إن الإغلاق المفروض في البلاد قد نجح في "تسطيح منحنى" الإصابات بفيروس كورونا المستجد، حيث يستمر عدد الحالات الجديدة التي يتم تسجيلها منخفضا.

ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن نور هشام عبدالله، مدير عام الصحة، إن البلاد حاليا في مرحلة التعافي، حيث إن الزيادة اليومية في أعداد الاصابات استمرت خلال الأسبوعين الماضيين في كونها مكونة من رقمين فقط.