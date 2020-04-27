كتب هاني نصر العربي في الاثنين 27 أبريل 2020 02:36 مساءً - انت الان تقراء خبر ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا فى قطر يفوق بؤر الوباء العالمية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في حين شهدت الهند أكبر قفزة لها في يوم واحد في الحالات، فقد تضاعفت الحالات التي يتم إضافتها يوميا في قطر، بينما استغرق إجمالي عدد الوفيات العالمي 15 يوما فقط ليرتفع من 100 إلى 200 ألف، حسب تقرير لمجلة بيزنس ستاندرد.

حسب التقرير تشهد قطر ارتفاع مثير للقلق في عدد الحالات الجديدة اليومية. خلال الأيام الخمسة الماضية، ارتفع عدد الحالات التي يتم اضافتها يوميا من 500 حالة فردية إلى أكثر من 900. ولدى البلاد 10287 حالة في الوقت الحالي، و 10 حالات وفاة. في الواقع، في قطر وصل معدل الإصابة بين كل مليون شخص أكثر من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة.

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وأكد تقرير لمجلة "بيزنس ستاندرد"، أن قطر تشهد ارتفاعا مثيرا للقلق في عدد الحالات الجديدة اليومية، بعد متابعة الأيام الخمسة الماضية.

وبحسب مجلة "بيزنس ستاندرد"، سيطرت حالة من الذعر والغضب في قطر بسبب تراخي النظام في تطبيق آليات التباعد الاجتماعي، خاصة بين العمال المنشآت وعدم تقليل التجمعات الهائلة في شوارع قطر خاصة في مناطق (الكورنيش واللؤلؤة ولوسيل)، بالإضافة إلى انعدام الإجراءات الوقائية والصحية للمواطنين واللازمة لمواجهة الوباء القاتل والحد من انتشاره بين المواطنين.