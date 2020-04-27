جهة الشمال تحتل المرتبة 3 في عدد المصابين بـ”كوفيد19″ بعد جهتي مراكش والدار البيضاء

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في جهة الشمال خلال 24 ساعة الماضية إلى 544 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 15 إصابة جديدة.

وبحسب البوابة الرسمية لـ”كوفيد19″ فإن جهة الشمال تتصدر المرتبة الثالثة في عدد الإصابات بالجائحة في البلاد، بعد جهة فاس مراكش آسفي بـ840، وجهة الدار البيضاء 1073.

وكانت عمالة طنجة أصيلة، وإقليم العرائش، قد شهدا ظهور بؤر صناعية في مصانع تصبير السمك، والقمرون، ناهيك عن مصانع النسيج، ما رفع من عدد المصابين بالجائحة في صفوف العمال، وعائلاتهم والمخالطين لهم بصفة عامة.