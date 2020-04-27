فتحت المدارس أبوابها في مدن صينية كبرى، اليوم الإثنين، لتستأنف الحياة الطبيعية، بعد إغلاقها منذ شهور بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فى البلاد.
واستقبلت المدارس في العاصمة بكين ومقاطعتي شنغهاي وقوانغتشو التلاميذ الذين عادوا للدراسة، وخاصة الذين يستعدون لامتحان القبول بالجامعات في يوليوز المقبل، فيما لم يُسمح للتلاميذ في مدن أخرى بالعودة.
وكانت الصين قد سمحت بفتح المدارس في أجزاء أخرى من الصين قبل عدة أسابيع، إلا أن بعضها، كالتي تتواجد في مدينة ووهان، مركز تفشي فيروس كورونا، لا تزال مغلقة.
ولا يزال يتعين على التلاميذ الذين عادوا إلى المدرسة الالتزام بتدابير التباعد الاجتماعي، والالتزام بإجراءات الوقاية الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد شهور من الإغلاق بسبب كورونا.. مدارس صينية تعيد فتح أبوابها أمام التلاميذ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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