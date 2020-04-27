آخر مستجدات جائحة كورنا.. العالم يتجاوز 3 ملايين إصابة والولايات المتحدة الأكثر تضررا

تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم، صباح اليوم الاثنين، 3 مليون إصابة مؤكدة، حسب آخر الأرقام، وبيانات الإصابة فى دول العالم.

وقد تم تسجيل، حسب موقع “Worldometer”، المختص في إحصاء الأرقام المتعلقة بالوباء، 3 ملايين و3 آلاف و352 إصابة. عبر العالم، فيما تجاوزت الحالات، التي تماثلت للشفاء 882 ألفا.

وحلت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميا من حيث الإصابات بـ987 ألفا و322 حالة، تليها إسبانيا بـ226 ألفا و629، وإيطاليا بـ197 ألفا و675، وفرنسا بـ162 ألفا و100، وألمانيا بـ 157 ألفا و770، وبريطانيا بـ 152 آلاف و840، وتركيا بـ110 آلاف و130 إصابة.

وحتى صباح اليوم، توفي أكثر من 207 آلاف، بسبب فيروس كورونا بنسبة 6.9 في المائة، فيما بلغت نسبة الشفاء 28 في المائة من إجمالي الإصابات.