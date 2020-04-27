تراجع كبير في معدلات الإصابات اليومية بكورونا.. 5 جديدة بالبيضاء سطات واحدة بدرعة تافيلات واستقرار للأعداد بـ5 جهات

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 50 إصابة مؤكدة جديدة بمختلف ربوع المملكة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة إضافية، بمقابل تماثل 76 شخصا للشفاء، في حصيلة غير مسبوقة منذ بداية الأزمة.

وتوزعت حالات الإصابة الجديدة بين 16 إضافية بمراكش آسفي بإجمالي (840)، و15 بجهة طنجة تطوان الحسيمة بإجمالي (544)، كما سجلت جهة كلميم واد نون 6 حالات إضافية بإجمالي 29 حالة، فيما سجلت فاس مكناس 5 إصابات جديدة بإجمالي 520 حالة.

جهة الدار البيضاء سطات، الأكثر تضررا بالمغرب، سجلت بدورها 5 حالات إصابة جديدة بإجمالي 1073، كما سجلت جهة الرباط سلا حالتين إضافيتين بإجمالي 306 حالة مؤكدة.

أما جهة درعة تافيلالت، فلم تسجل إلا حالة إصابة واحدة خلال هذه الفترة، ليرتفع عدد المصابين بها إلى 494 حالة مؤكدة، أغلبها بمدينة ورزازات حيث اكتشفت البؤرة الوبائية قبل أيام.

أما باقي الجهات فلم تسجل إصابات جديدة، حيث استقر إجمالي عدد المصابين في 175 بجهة الشرق، و50 بجهة سوس ماسة، و78 حالة ببني ملال خنيفرة، و4 بالعيون الساقية الحمراء، و2 بالداخلة وادي الذهب.

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وقالت الوزارة في آخر تحديث لها صباح اليوم الإثنين، إنها سجلت خلال 18 ساعة الأخيرة، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4115حالة.

وحسب ذات الحصيلة، فقد وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى669حالة، بعد تسجيل 76 حالة تعافي جديدة، فيما استقر عدد الوفيات بسبب الفيروس في 161 حالة.

وبذلك فقد سجلت نسبة التعافي قفزة غير مسبوقة أيضا لتصل لأول مرة غلى 16.3 بالمائة فيما انخفضت نسبة الوفيات لأول مرة تحت حاجز 4 بالمائة مسجلة 3.9 بالمائة من إجمالي عدد المصابين.

هذا وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.