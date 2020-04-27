كلميم.. مصرع طفل بعد سقوطه من الطابق الثاني لمنزل أسرته

لقي طفل مصرعه، ليلة أمس الأحد، بعدما سقط من نافذة منزله في حي تيرت في مدينة كلميم.
وحسب مصار محلية، فإن طفلا، يبلغ من العمر 5 سنوات، تعرض، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، للسقوط من الطابق الثاني لمنزل أسرته، حيث لقي مصرعه في عين المكان.
وأضافت المصادر ذاتها أن مكان الحادث عرف استنفار مختلف السلطات المحلية، وعناصر الوقاية المدنية، التي عملت على نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في كلميم.
وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الموضوع بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة لمعرفة ظروف، وملابسات الحادث.
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