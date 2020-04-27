حصيلة قياسية جديدة.. تعافي 76 شخصا من كورونا بالمغرب خلال الساعات الأخيرة.. ولا وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة، صباح اليوم الإثنين، عن حصيلة جديدة لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث سجلت 50 إصابة مؤكدة جديدة بمختلف ربوع المملكة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة إضافية، بمقابل تماثل 76 شخصا للشفاء، في حصيلة غير مسبوقة منذ بداية الأزمة.

وقالت الوزارة في آخر تحديث لها صباح اليوم الإثنين، إنها سجلت خلال 18 ساعة الأخيرة، 50 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لترتفع بذلك حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد إلى 4115حالة.

وحسب ذات الحصيلة، فقد وصل عدد المتعافين من الفيروس إلى669حالة، بعد تسجيل 76 حالة تعافي جديدة، فيما استقر عدد الوفيات بسبب الفيروس في 161 حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.