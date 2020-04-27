مستجدات كورونا: 331 وفاة بإسبانيا و5 آلاف حالة تسمم بإيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحصت إسبانيا، اليوم الإثنين، 331 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد في 24 ساعة، بينما أحصت إيران 96 وفاة لترتفع حصيلة الوفيات 5806، في الوقت الذي سجلت بطهران أكثر من 5 آلاف حالة تسمم جراء تناول كحول الميثانول ظنا أنها تحمي من كورونا

وترتفع الحصيلة الإجمالية في إسبانيا التي تسجل ثالث أعلى عدد وفيات في العالم، إلى 23 ألفا و521 وفاة. وقد بدأت البلاد، أمس الأحد، تخفيف إجراءات الإغلاق وسمحت للأطفال بالخروج للعب للمرة الأولى منذ ستة أسابيع.

وغالبا ما يظهر ارتفاع في حصيلة الوفيات في بداية الأسبوع بسبب التأخير في الإبلاغ عن الحالات، بحسب السلطات الصحية، التي تعتبر أنها تجاوزت ذروة تفشي الوباء في 2 نيسان/أبريل، حين سجلت 950 وفاة في 24 ساعة.

وقال مدير مركز الطوارئ الصحية في وزارة الصحة فرناندو سيمون إن "التطورات مستقرة ضمن المؤشر نفسه المتراجع خلال الأيام الماضية".

وتجاوز عدد المتعافين من الوباء 100 ألف شخص، بحسب أرقام وزارة الصحة، كما تراجع الضغط على المستشفيات لدرجة أن مستشفى ميدانيا كبيرا تم إنشاؤه في أجنحة المعرض التجاري في مدريد، الأكثر تضررًا، يستعد لإغلاق أبوابه نهاية الأسبوع.

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في إيران، سجلت للمرة الأولى منذ 36 يوما، انخفاضا بعدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا،

إذ تم تسجيل 991 إصابة جديدة، مقارنة بـ1153 أمس الأحد، ما يرفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 91472.

كما تم تسجيل 96 حالة وفاة جديدة، مقارنة بـ60 وفاة أمس الأحد، ما يرفع العدد الإجمالي إلى 5806.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في طهران، عن تسجيل 5011 حالة تسمم و525 حالة وفاة جراء تناول كحول الميثانول، بسبب الاعتقاد الخاطئ بأنه يقي من فيروس كورونا.