طوبا الزنغرية: اتهام شابين بقتل صقر هيب على خلفية الانتخابات المحلية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة، اليوم الإثنين، للمحكمة في مدينة الناصرة، لائحة اتهام ضد شابين (21 و27 عاما) من سكان طوبا الزنغرية، بتهمة قتل الشاب صقر محمد إسماعيل عبد الله الهيب (20 عاما) من القرية، وهما على متن دراجة نارية، وتهديد حياة مواطن والتخطيط للتسبب بإصابة، وذلك على خلفية شجار عائلي، عقب انتخابات المجلس المحلي.

وقدمت النيابة لائحة اتهام أخرى ضد شاب كان برفقة ضحية الجريمة نسبت إليه التخطيط لإصابة آخرين بصورة خطيرة والتشويش على مجريات التحقيق والسياقة بدون رخصة.

ويستدل من لائحة الاتهام أنّ خلافا تطور بين عائلتين في طوبا الزنغرية، على خلفية الانتخابات لرئاسة المجلس المحلي في القرية.

وجاء في لائحة الاتهام أنه في "يوم 26 آذار/ مارس 2020، وبعد أن عمل كل من المتهمين سوية مع آخرين بتقليم الأشجار في أرض زراعية قرب البلدة الاستيطانية ‘أييلت هشاحار’ وصل أحد المتهمين برفقة الضحية صقر محمد إسماعيل عبد الله الهيب (20 عاما) من طوبا الزنغرية، وهما على متن دراجة نارية، وصلا إلى أرض زراعية وأطلقا النيران على المتهمين، الذين كانوا على بعد حوالي 100 متر عنهما، ونتيجة لذلك، قام المتهمان بقيادة مركبة من نوع ‘تندر’ بسرعة كبيرة وسارا خلف الدراجة النارية، بطريقة كانت تهدد حياة اللذين كانا على متن الدراجة نارية، إذ أجبرا على القيادة بسرعة فائقة للهرب من ملاحقتهما. واقتربت سيارة التندر من الدراجة النارية واصطدمت بشدة بالدراجة النارية التي كان على متنها الضحية صقر هيب، ودفعه لمسافة حتى 124 مترًا، ما أدى إلى انفصال الضحية عن الدراجة النارية وسقوطه بقوة على الشارع، وبعد ضربهما دراجة الضحية، هرب المتهمان بسيارة التندر من المكان وعادا إلى الأرض الزراعية. وأدى الحادث لإصابة الضحية بجراح بالغة بكل أنحاء جسده، وتم نقله بواسطة طائرة عامودية إلى المستشفى، وهناك تم إقرار وفاته متأثرًا بجراحه البالغة".