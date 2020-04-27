كورونا: أكثر من 200 طبيب كوبي يتطوع لمساعدة جنوب إفريقيا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تطوع أكثر من 200 طبيب كوبي، اليوم الإثنين، للذهاب إلى جنوب إفريقيا ومساعدتهم في مكافحة جائحة كوفيد-19 الناجمة عن فيروس كورونا المستجد.

وصل الأطباء، بمن فيهم أخصائيو الصحة المجتمعية والأمراض المعدية، في وقت مبكر من صباح الاثنين وكانت في استقبالهم السلطات العسكرية والصحية.

طلبت جنوب إفريقيا مساعدة من الحكومة الكوبية، التي ترسل أكثر من 1000 طبيب إلى 22 دولة، بما في ذلك توغو ، وكاب فيردي، وأنغولا في إفريقيا.

أبلغت جنوب أفريقيا عن أكبر عدد من الإصابات المؤكدة بكوفيد 19 في إفريقيا، مع ما لا يقل عن 4546 حالة و 87 حالة وفاة.

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وقال وزير الصحة الجنوب إفريقي، زويلي مخيزه إن بعض الأطباء الكوبيين كانوا "في الخطوط الأمامية لمحاربة تفشي الأمراض الأخرى في العالم مثل الكوليرا في هاييتي عام 2010، والإيبولا في غرب إفريقيا في عام 2013".

ودعمت حكومة كوبا المؤتمر الوطني الإفريقي في حربه ضد نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا لحكم الأقلية العنصرية. والآن حزب المؤتمر الوطني الإفريقي هو الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا وله علاقات جيدة مع كوبا.

وعرف أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا، نيلسون مانديلا بأنه قريب من الزعيم الكوبي السابق، فيدل كاسترو، ويتعاون البلدان في قطاع الصحة، حيث يدرس مئات من طلاب الطب في جنوب إفريقيا من خلال المنح الدراسية في كوبا.

سيبقى الطاقم الطبي الكوبي في الحجر الصحي لمدة أسبوعين قبل بدء العمل. لقد وصلوا في الوقت الذي تقوم فيه جنوب إفريقيا بزيادة الفحوص، خاصة في الأحياء الفقيرة والمزدحمة.