سعر النفط الأميركي يهبط بنسبة 9% في الأسواق الآسيوية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - هبط سعر برميل النفط الأميركي، اليوم الإثنين، بنسبة 9% في الأسواق الآسيوية، وسط مخاوف متواصلة من فائض المخزون المتراكم جرّاء أزمة تفشي وباء كورونا المستجد حول العالم.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط، وهو المرجع الأميركي للخام، بنسبة 9.3%، إلى 15.36 دولارًا للبرميل في التداولات الإلكترونية، كما تراجع برميل برنت بحر الشمال بنسبة 3.2% إلى 20.75 دولارًا.

وانهارت أسعار النفط في الأسابيع القليلة الماضية، متأثرةً بتراجع الطلب الناجم عن القيود وتدابير حظر السفر التي تفرضها الحكومات حول العالم في إطار مكافحة تفشي وباء كورونا المستجد.

وانخفض الخام الأميركي، خلال الأسبوع الماضي، إلى ما دون الصفر خلال جلستي التداول الأسبوعيتين قبل أن يقفز من جديد، وتتمحور المخاوف العالمية الحالية حول منشآت التخزين، خصوصًا في الولايات المتحدة التي لم تعد قادرة على استيعاب العرض الفائض.

وقال محلل المواد الأولية في شركة "سامسونغ فيوتشرز"، كيم كوانغراي، إن "المؤشرات التي حالت دون تراجع أكبر للأسعار، هي خطط إعادة الفتح الجزئية للاقتصاد في إيطاليا ونيويورك، إلى جانب انخفاض معدل الوفيات في معظم الدول المتضررة من الوباء.