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شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل
الإثنين 27 أبريل 2020
ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، والتي جاءت على النحول التالي:
صنعاء
الدولار
599.5 شراء
601 بيع
السعودي
158.1 شراء
158.25 بيع
عدن
الدولار
678 شراء
681 بيع
السعودي
178.2 شراء
178.8 بيع
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