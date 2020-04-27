اخبار العالم

تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم والان مع التفاصيل

الإثنين 27 أبريل 2020

ننشر آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن، والتي جاءت على النحول التالي:

 

صنعاء

 

الدولار

 

599.5 شراء

 

 601 بيع

 

 

 

السعودي

 

158.1 شراء

 

 158.25 بيع

Advertisements

 

 

 

عدن

 

الدولار

 

678 شراء

 

 681 بيع

 

 

 

السعودي

 

178.2 شراء

 

 178.8 بيع

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على آخر تحديث لأسعار صرف العملات في صنعاء وعدن اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا