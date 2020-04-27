الصين ترد على اتهام أوروبي بشأن كورونا

الإثنين 27 أبريل 2020

قالت الصين، الإثنين، إنها ضحية للمعلومات المغلوطة وليست مصدرا لها، وذلك ردا على تقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي أفاد بوجود "أدلة كثيرة" على عمليات صينية سرية على وسائل التواصل الاجتماعي.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية قنج شوانج: "تعارض الصين اختلاق المعلومات المغلوطة ونشرها من قبل أي شخص أو أي منظمة. الصين ضحية للمعلومات المغلوطة وليست مصدرا لها".

وأشار إلى أنه "ما من دليل قاطع على أن الفيروس، الذي ظهر أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، نشأ في الصين"، موضحا أن "المناورات السياسية" وراء الدعوات لإجراء تحقيق مستقل لن تنجح.

وجاء في التقرير الصادر عن ذراع السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن حكومات، من بينها الصين وروسيا، مسؤولة عن نشر معلومات مغلوطة عن الفيروس.

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ونُشر التقرير، أواخر الأسبوع الماضي، بعد تأجيله وتغيرت بعض المعلومات الواردة فيه بخصوص الصين، لكن متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي امتنعت عن التعليق.

وتدافع الصين باستماتة عن تعاملها مع أزمة فيروس كورونا وسط دعوات أطلقتها بعض الدول لبدء تحقيق مستقل بشأن الفيروس ومصدره.

وتقترب إصابات فيروس كورونا المستجد في مختلف دول العالم من 3 ملايين حالة، حيث تم تسجيل أكثر من 2 مليون و988 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

كما تخطت وفيات الفيروس التاجي حاجز الـ206 آلاف حالة في مختلف بلدان العالم التي ظهر فيها، ووصلت حالات الشفاء إلى أكثر من 850 ألف حالة.