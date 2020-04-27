سفارات تركيا أوكار للتجسس على خصوم أردوغان (وثيقة)

الإثنين 27 أبريل 2020

كشفت تسريبات جديدة نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، حول سفارة أنقرة في دولة جنوب أفريقيا، وكيف تورطت في عمليات تجسس على رجل أعمال تركي فرّ من حملة قمع ضد منتقدي ومعارضي حكومة أردوغان.



وذكر الموقع السويدي أن السفارة التركية في مدينة بريتوريا تجسست على رجل الأعمال مصطفى طلعت كاتيرجي أوغلو، الذي كان ينتقد الحكومة.

وأظهرت وثائق حكومية سرية نشرها "نورديك مونيتور"، تقديم السفارة تقريرين عن رجل الأعمال البالغ من العمر 49 عاما، الذي فرّ إلى جنوب أفريقيا عام 2015 هربا من حملة قمع ضد منتقدي ومعارضي الحكومة.

واستنادا للوثائق المؤرخة بـ2-3-2010 وحملت عنوان "سري"، أرسلت السفارة التركية تقارير استخباراتية لمقر وزارة الخارجية.

من جهتها، أحالت وزارة الخارجية تلك التقارير الواردة من بعثاتها الدبلوماسية إلى العديد من الأجهزة الحكومية بتركيا كالشرطة ومكتب الادعاء العام في أنقرة، لإعداد التهم الموجهة للأشخاص المستهدفين.

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واتهم أحد تقارير السفارة، رجل الأعمال الذي يملك شركة تمويل عقاري في جنوب أفريقيا، بالارتباط بجماعة رجل الدين فتح الله غولن، الذي يعيش في منفى اختياري بالولايات المتحدة منذ عام 1999.

ويظهر من ملف كاتيرجي أوغلو السري الذي تحتفظ به الشرطة التركية أن الرجل انتقل من جنوب أفريقيا إلى الولايات المتحدة عام 2017 مع أسرته، واستقر في نيو جيرسي.

كما تشير معلومات السفارة المفصلة إلى أن عملاء الحكومة التركية يراقبونه عن كثب.

وذكر الموقع السويدي أن كاتيرجي أوغلو كان يدير شركات واستثمارات كبرى في تركيا حتى قررت حكومة أردوغان الاستيلاء على جميع مؤسساته وشركات أسرته وأصولها، بشكل غير قانوني.