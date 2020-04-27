جونسون بعد تعافيه: لدينا مؤشرات على تجاوز المرحلة الأولى من فيروس "كورونا"

الإثنين 27 أبريل 2020

أكد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني - في أول ظهور له بعد اتمامه رحلة علاجه من فيروس كورونا المستجد، أن لدى حكومته وجهازها الصحي مؤشرات على أن المرحلة الأولى من الوباء قد تم تجاوزها وأن مراحل الخطر العليا قد تراجعت بشكل يعد مقبولا، وبذلك نكون قد اقتربنا من مرحلة تجاوز الدورة الأولى للفيروس.



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كما أكد جونسون - الذي كان يتحدث من مقر إقامته في ١٠ داوننغ ستريت -.. أنه لا يمكن التكهن بموعد رفع أو تخفيف الإغلاق وأنه لا توجد أي مؤشرات أكيدة على رفعة في للوقت الحاضر.

وشدد جونسون على أهمية التكاتف الشعبي من أجل الالتزام بالقوانين الصحية في الوقت الحاضر.