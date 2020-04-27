شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة البحرينية تعلن تسجيل 61 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 27 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الإثنين، تسجيل 61 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

Advertisements وذكرت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الحالات الجديدة منها 51 حالة لعمالة وافدة و3 حالات لمخالطين و7 حالات قادمة من الخارج. وأشارت الوزارة إلى شفاء 29 حالة جديدة من فيروس كورونا.

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