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شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء كوبا يكافحون كورونا في جنوب أفريقيا والان مع التفاصيل
الإثنين 27 أبريل 2020
أعلن مكتب رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، الإثنين، أن أكثر من 200 من العاملين بالمجال الصحي في كوبا وصلوا إلى جنوب أفريقيا لمساعدتها في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).
ومن المقرر نشر 217 من العاملين بالمجال الطبي ومنهم أطباء وعلماء وخبراء طبيون في أقاليم بجنوب أفريقيا، الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا، وذلك عقب أن طلب رامافوسا من نظيره الكوبي ميجل دياز التدخل.
ووفقاً لبيانات المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فإن جنوب أفريقيا سجلت أكثر من 4500 حالة إصابة بفيروس كورونا.
وكانت جنوب أفريقيا خضعت لإجراءات إغلاق لبضعة أسابيع لاحتواء تفشي فيروس كورونا، مما كان له تداعيات خطيرة على الاقتصاد.
وأرسلت كوبا لأعوام الآلاف من الأطباء إلى الخارج للمساعدة في الأزمات الصحية، مثل وباء الإيبولا في غرب أفريقيا، وقدم أطباء كوبيون هذا العام المساعدة في إيطاليا.
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