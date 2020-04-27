شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 27 أبريل 2020 أعلنت وزارة الصحة العمانية، تسجيل 51 حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصبح إجمالي الإصابات نحو 2049.

Advertisements من بين الإصابات، 37 حالة لعمانيين، و14 لغير عمانيين، فيما بلغ عدد الوفيات 10 حالات. وطالبت الوزارة الجميع بالتقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الإرشادات.

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