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شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف يقصف مواقع للمليشيا في صرواح بمأرب وسقوط قتلى وجرحى والان مع التفاصيل
الإثنين 27 أبريل 2020
قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم الإثنين، 27/نيسان/2020، مواقع حوثية في محافظة مأرب شرقي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مديرية صرواح غربي المحافظة تعرضت لقصف جوي عنيف.
وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من المليشيا جراء القصف الجوي.
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