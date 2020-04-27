ارتفاع طفيف في وفيات كورونا بإسبانيا

الإثنين 27 أبريل 2020

قالت وزارة الصحة الإسبانية إن العدد اليومي لوفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع، الإثنين، إلى 331 بعدما سجل 288 في اليوم السابق.



وذكرت وكالة "رويترز" للأنباء أنه بذلك يرتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن المرض إلى 23521 من 23190 في اليوم السابق، بينما زاد عدد حالات الإصابة إلى 209 آلاف و465 من 207 آلاف و634 في اليوم السابق.

وأعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، الأربعاء، تخفيفاً "تدريجياً وبطيئاً" للإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، في منتصف مايو/أيار المقبل، لوقف انتشار الجائحة في بلاده.

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وبموجب تخفيف الإجراءات يمكن للأطفال اعتباراً من الأحد مغادرة المنزل لأول مرة منذ أكثر من ستة أسابيع.

وخلال النقاشات البرلمانية حول التمديد الثالث لخطة الطوارئ حتى التاسع من مايو/أيار، أكد رئيس الوزراء الديمقراطي الاشتراكي، الأربعاء، أنه يجب أن تمضي البلاد إلى "وضع طبيعي جديد".

وقال إنه لا ينبغي لأحد أن يأمل في "قرارات محددة"، حيث إنه سيكون هناك "تقدم وانتكاسات".

وسيتم منح وزير الصحة "سلفادور إيا" سلطات واسعة للتعامل بقدر أكبر من المرونة مع تطورات الجائحة في مختلف مناطق البلاد.