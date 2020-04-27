شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 من مليشيا إيران بقصف إسرائيلي جنوب دمشق والان مع التفاصيل

الإثنين 27 أبريل 2020 أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 4 من المليشيا الإيرانية بغارات إسرائيلية جنوب دمشق.

Advertisements وقال المرصد، اليوم الإثنين، 27/نيسان/2020، إن الغارات دمرت عدة مواقع للميليشيات الإيرانية جنوب دمشق. وأوضح أن الغارات استهدفت مواقع للحرس الثوري وأسفرت عن مقتل شخصيات إيرانية مهمة.

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