منظمات حقوق الإنسان يشنون هجوما على قطر بسبب وفاة الصحفي "فهد بو هندي" بسجونها

الإثنين 27 أبريل 2020

شنت منظمات حقوق الإنسان هجوما على دولة قطر بسبب وفاة الصحفي فهد بو هندي في سجن الهامور القطري، حسب موقع جولف ديجيتال نيوز البحريني.



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وفي بيان صدر بالأمس، دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والجمعية الخليجية للحقوق والحريات، من بين آخرين، السلطات القطرية إلى تقديم توضيحات حول حقيقة وفاة الصحفي وظروف السجناء الآخرين. كما طالبوا بأن يجري النظام القطري تحقيقات مستقلة للكشف عن المسؤولين عن وفاة بو هندي.

وأشار البيان أن الصحفي الراحل كان معارض للنظام القطري وتعرض للاعتقال التعسفي لمدة ثلاث سنوات، وسط مزاعم تعرضه للتعذيب حتى الموت.