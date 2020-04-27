شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: قطر تشهد ارتفاعاً مثيراً للقلق في عدد الحالات الجديدة اليومية بكورونا والان مع التفاصيل

الإثنين 27 أبريل 2020 كشف تقرير لمجلة بيزنس ستاندرد عن تضاعف الحالات التي يتم إضافتها يوميا في قطر، بينما استغرق إجمالي عدد الوفيات العالمي 15 يوما فقط ليرتفع من 100 إلى 200 ألف،

وحسب التقرير تشهد قطر ارتفاع مثير للقلق في عدد الحالات الجديدة اليومية، خلال الأيام الخمسة الماضية، ارتفع عدد الحالات التي يتم اضافتها يوميا من 500 حالة فردية إلى أكثر من 900. ولدى البلاد 10287 حالة في الوقت الحالي، و 10 حالات وفاة. في الواقع، في قطر وصل معدل الإصابة بين كل مليون شخص أكثر من إيطاليا وفرنسا والولايات المتحدة.

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