شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد : القبض على مسؤول لجنة الاعدامات في داعش والان نبدء بالتفاصيل

كشفت خلية الإعلام الأمني التابعة الى مكتب رئيس الوزراء العراقي، عن عملية نوعية، لقوة من قيادة عمليات سامراء، حيث تتمكن من إلقاء القبض على أحد الارهابيين والذي كان يعمل سابقاً مسؤول لجنة الاعدامات في داعش، وتأتي هذه العملية بعد نصب كمين محكم له على الطريق العام قرب قضاء الدجيل، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية كافة.

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