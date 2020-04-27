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40 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ماليزيا

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سجلت السلطات الصحية في ماليزيا اليوم، 40 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 5820 إصابة.

وأبلغت الصحة الماليزية عن حالة وفاة واحدة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي لوفيات الفيروس في البلاد إلى 99.

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