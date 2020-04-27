شكرا لقرائتكم خبر عن إندونيسيا تسجل 214 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
قال أحمد يوريانتو المسؤول بوزارة الصحة الإندونيسية اليوم إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى 9096 حالة بعد تسجيل 214 إصابة جديدة.
وأضاف يوريانتو أن عدد الوفيات ارتفع إلى 765 بعد تسجيل 22 وفاة جديدة، بينما تعافى 1151 مريضا. وأجريت فحوص للكشف عن الفيروس لأكثر من 59 ألف شخص في إندونيسيا.
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