القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صحة العين الإخبارية الإثنين 2020/4/27 02:36 م بتوقيت أبوظبي الإثنين 2020/4/27 02:36 م بتوقيت أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الإثنين، تسجيل 61 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وذكرت الوزارة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الحالات الجديدة منها 51 حالة لعمالة وافدة و3 حالات لمخالطين و7 حالات قادمة من الخارج. وأشارت الوزارة إلى شفاء 29 حالة جديدة من فيروس كورونا.

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