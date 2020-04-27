انت الان تتابع ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 5806 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية قال كيانوش جهانبور المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية في بيان اليوم الاثنين إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في إيران ارتفع بواقع 96 في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 5806. وأضاف في البيان الذي نقله التلفزيون الرسمي أن العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس في البلاد يبلغ 91472.

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