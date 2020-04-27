"سياحة دبي" تسمح للمطاعم الفندقية بمزاولة أعمالها

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلنت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، عن أنه تم السماح للمطاعم داخل المنشآت الفندقية بمزاولة أعمالها بنسبة إشغال تبلغ 30%.
وأضافت الدائرة في تعميم موجه أصحاب المنشآت الفندقية في إمارة دبي، أنه بالإشارة إلى التعميم السابق بتاريخ 23 مارس الماضي لعام 2020 بشأن تقديم خدمة الأطعمة والمشروبات داخل المنشآت الفندقية للنزلاء فقط، تقرر السماح للمطاعم بمزاولة أعمالها من خلال استقبال المتعاملين من خارج الفندق بدءً من يوم السبت 25 أبريل 2020 مع أهمية تقليل أماكن الجلوس في المطاعم والمقاهي إلى نسبة 30% من مساحة الإشغال مع مراعاة ترك مسافة مترين بين طاولة وأخرى.
وشددت الدائرة على أهمية التقيد الكامل بجميع التعاميم الاحترازية الصادرة من دوائر حكومة دبي والمتاحة في موقعها الإلكتروني.
وأشارت الدائرة في تعميمها، إلى أنها ستقيم مع السلطات الصحية بشكل مستمر الوضع المستجد.
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