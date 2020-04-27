- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر جونسون بعد تعافيه: لدينا مؤشرات على تجاوز المرحلة الأولى من فيروس "كورونا" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020
متابعات_ الخليج 365
أكد بوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني - في أول ظهور له بعد اتمامه رحلة علاجه من فيروس كورونا المستجد، أن لدى حكومته وجهازها الصحي مؤشرات على أن المرحلة الأولى من الوباء قد تم تجاوزها وأن مراحل الخطر العليا قد تراجعت بشكل يعد مقبولا، وبذلك نكون قد اقتربنا من مرحلة تجاوز الدورة الأولى للفيروس.
كما أكد جونسون - الذي كان يتحدث من مقر إقامته في ١٠ داوننغ ستريت -.. أنه لا يمكن التكهن بموعد رفع أو تخفيف الإغلاق وأنه لا توجد أي مؤشرات أكيدة على رفعة في للوقت الحاضر.
وشدد جونسون على أهمية التكاتف الشعبي من أجل الالتزام بالقوانين الصحية في الوقت الحاضر.
كانت هذه تفاصيل خبر جونسون بعد تعافيه: لدينا مؤشرات على تجاوز المرحلة الأولى من فيروس "كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.