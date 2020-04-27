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وزارة الصحة البحرينية تعلن تسجيل 61 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 27 أبريل 2020

وزارة الصحة البحرينية تعلن تسجيل 61 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الإثنين، تسجيل 61 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19). 

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وذكرت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الحالات الجديدة منها 51 حالة لعمالة وافدة و3 حالات لمخالطين و7 حالات قادمة من الخارج.

 

وأشارت الوزارة إلى شفاء 29 حالة جديدة من فيروس كورونا.

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